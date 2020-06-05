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В Киеве пассажиры без масок избили водителя трамвая

5 июня, 20:34

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга

В Киеве на трамвайном маршруте № 33к неизвестные избили водителя в ответ на просьбу надеть маски в транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На остановке "Улица Петра Запорожца" водитель трамвая сделал замечание группе пассажиров, которые пытались пройти в салон без средств индивидуальной защиты. В ответ на это они совершили нападение на водителя, нанесли ему телесные повреждения, после чего скрылись", – говорится в сообщении.

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"Скорая" госпитализировала водителя с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Его состояние медики оценивают как стабильное.

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Полиция начала уголовное производство. Продолжаются следственные действия из-за инцидента.

Видео: dtp.kiev.ua

Добавим, что это не первый случай жесткости в транспорте. Ранее в киевском метро парни жестоко избили молодого мужчину за замечание.

Напомним, что ранее в Киеве останавливалось движение трамваев, так как одному из пассажиров стало плохо. Пассажиру, которому стало плохо, вызывали скорую медицинская помощь.

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Киев трамвай драка маска

Источник: Сегодня

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