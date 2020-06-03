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Пассажиру стало плохо: в Киеве останавливалось движение трамваев (видео)

3 июня, 10:56

Наталья Руда Наталья Руда

Пассажиру вызывали скорую

В Киеве в среду, 3 июня, на левом берегу останавливалось движение трамваев, так как одному из пассажиров стало плохо. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

Так, утром задерживалось движение трамваев №22, 28 33К, 35 по ул. Курнатовского – ул. П.Запорожца в направлении ст.м. "Лесная". Пассажиру, которому стало плохо, вызывали скорую медицинская помощь.

Движение трамваев с отклонением от графика было восстановлено около 07:45.

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Ранее сообщалось, что утром 3 июня в столице наблюдались серьезные пробки – почти на всех мостах, в центре, на Борщаговке и Отрадном и на въездах в город. Также на ряде улиц ведутся ремонтные работы, поэтому движение частично ограничено. В частности, на улице Архипенко между Иорданской и проспектом Героев Сталинграда, на Прорезной, на Столичном шоссе и на проспекте Рокоссовского.

Напомним, что с 23 мая в столице запустили наземный общественный транспорт, а с 25 мая начало работать метро.

При этом в прошлом месяце в Киеве наблюдался транспортный коллапс.

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транспорт Киев трамваи

Источник: Сегодня

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