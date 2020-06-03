Пассажиру стало плохо: в Киеве останавливалось движение трамваев (видео)

В Киеве в среду, 3 июня, на левом берегу останавливалось движение трамваев, так как одному из пассажиров стало плохо. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".
Так, утром задерживалось движение трамваев №22, 28 33К, 35 по ул. Курнатовского – ул. П.Запорожца в направлении ст.м. "Лесная". Пассажиру, которому стало плохо, вызывали скорую медицинская помощь.
Движение трамваев с отклонением от графика было восстановлено около 07:45.
Ранее сообщалось, что утром 3 июня в столице наблюдались серьезные пробки – почти на всех мостах, в центре, на Борщаговке и Отрадном и на въездах в город. Также на ряде улиц ведутся ремонтные работы, поэтому движение частично ограничено. В частности, на улице Архипенко между Иорданской и проспектом Героев Сталинграда, на Прорезной, на Столичном шоссе и на проспекте Рокоссовского.
Напомним, что с 23 мая в столице запустили наземный общественный транспорт, а с 25 мая начало работать метро.
При этом в прошлом месяце в Киеве наблюдался транспортный коллапс.
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