В Киеве патрульная полиция спасла женщину с инсультом

Патрульные выломали дверь в квартиру и увидели, что хозяйка совсем беспомощна

Женщину с инсультом, которая не могла подняться с кровати, спасла в Киеве патрульная полиция. Правоохранителей вызвала соседка. Сообщила, что подруга долгое время не выходит на связь.

Патрульные выломали дверь в квартиру и увидели, что хозяйка совсем беспомощна. Вызвали скорую. Врачи подтвердили подозрения полицейских: у пациентки признаки инсульта. Ее забрали в больницу.

Ранее под Киевом спасатели сняли ребенка с крыши. Спасатели помогли ребенку спуститься с помощью штурмовой лестницы.

Также сообщалось, что в Днепре маленькая девочка застряла в батарее. Оказалось, малышка игралась, и ее ножка попала между радиатором отопления и стеной в спальне квартиры. Специалисты без применения аварийно-спасательного инструмента аккуратно вытащили ножку ребенка. Во время оказания помощи спасатели смазали ногу подсолнечным маслом. Ребенок в госпитализации не нуждался.

Напомним, что и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун развеяла семь мифов про инсульт.

"Инсульт – это неотложное состояние. Если у человека внезапно поменялась речь, перекосило лицо, отказывает рука или нога на одной половине тела, следует немедленно позвонить 103 и настаивать на доставке пациента в ту больницу, где есть КТ или МРТ. От того, как быстро и качественно будет предоставлено лечение в первые часы инсульта зависит выздоровление и качество жизни пациента", – рассказывает Ульяна Супрун.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве патрульная полиция спасла женщину с инсультом". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"