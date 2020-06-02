В Киеве патрульные массово ловили людей с наркотиками

За одну смену в Подольском районе «зелье» нашли у четырех человек

За дневную смену в Подольском районе патрульные обнаружили четырех человек с наркотическими веществами, сообщает Патрульная полиция.

Так, около часа дня на улице Кавалеридзе автопатруль обнаружил у подозрительного 25-летнего мужчины пакетик с веществом растительного происхождения, по его словам, каннабис.

Уже в два часа дня другой автопатруль при поверхностной проверке обнаружил у 34-летнего гражданина пакетик с белым порошкообразным веществом. По словам мужчины, амфетамин. Это произошло на улице Андреевской.

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В половине четвертого еще один экипаж патрульных обнаружил наркотическое вещество. На улице Кирилловской инспекторы заметили мужчину, который вел себя подозрительно при появлении полицейских. При поверхностной проверке стражи порядка обнаружили у него измельченное вещество зеленого цвета растительного происхождения, внешне похожее на каннабис.

Под вечер патрульные заметили автомобиль Volkswagen, который двигался по полосе для общественного транспорта.

После остановки патрульные выяснили, что управляет им 31-летний мужчина, которого суд уже лишил прав за езду в состоянии наркотического опьянения. Этот раз не стал исключением. Патрульные заметили признаки опьянения и предложили мужчине пройти осмотр в установленном законом порядке Тот отказался.

Инспекторы провели поверхностную проверку водителя и обнаружили пакет с порошкообразным веществом и таблетку синего цвета. По словам водителя, амфетамин и экстази.

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В салоне автомобиля инспекторы заметили канистры с неизвестным веществом, колбы и другие предметы, назначение которых водитель объяснить не смог.

Патрульные составили на водителя постановление по ч.4. ст.126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и протокол по ч.3 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, которое дважды в течение года подвергалось административному взысканию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения) КоАП.

Во всех случаях патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу для извлечения вещества и предоставления правовой квалификации действий граждан.

Ранее столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главного врача одной из частных медклиник, который продавал рецепты на наркотические средства – метадон и бупренорфин.

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Также в столице боролись с теми, кто распространяет наркотики. А именно – с рекламой, которую дилеры пишут на заборах и стенах домов.

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