В Киеве патрульные сняли с крыши пьяных подростков: фото

Фото: Патрульная полиция

В Киеве 26 января, около 16 часов, на службу 102 поступило сообщение о двух детях, которые сидели на крыше многоэтажки по улице Дмитриевской, сообщает патрульная полиция столицы.

Прибыв на место происшествия, инспекторы увидели 14-летнюю девушку и 15-летнего парня, которые находились на крыше дома с явными признаками алкогольного опьянения. Они рассказали, что пришли туда, чтобы отдохнуть.

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Полицейские провели с ними содержательную профилактическую беседу и предостерегли от подобных действий. Также об этом событии патрульные сообщили инспектору по ювенальной превенции и родственникам детей.

Напомним, полиция разыскала двух мальчиков – 15 и 16 лет, которые несколько дней назад пропали в селе Медвин Киевской области. Дети ушли из дома 3 января и пропали. На их поиски были ориентированы все наряды полиции области и столицы. В итоге ребят нашли на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. К счастью, с детьми ничего плохого не случилось. Что именно побудило их к такому поступку, полиция будет выяснять дальше.

Ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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