Полиция нашла двух подростков, пропавших под Киевом

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция разыскала двух мальчиков – 15 и 16 лет, которые несколько дней назад пропали в селе Медвин Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

В полиции напомнили, что дети ушли из дома 3 января и пропали. На их поиски были ориентированы все наряды полиции области и столицы. В итоге ребят нашли на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве.

К счастью, с детьми ничего плохого не случилось. Что именно побудило их к такому поступку, полиция будет выяснять дальше.

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Напомним, в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом в конце июня потерялся мальчик.

Также новости "Сегодня" писали, что полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле прошлого года.

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