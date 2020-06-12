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В Киеве педофил за попытку изнасилования 10-летней девочки получил 10 лет тюрьмы

12 июня, 15:33

Наталья Руда Наталья Руда

Мужчина пытался изнасиловать школьницу, которая жила по соседству

В Киеве к 10 годам лишения свободы приговорили злоумышленника, который пытался изнасиловать 10-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Злоумышленник, будучи соседом малолетней школьницы, которая вместе с матерью проживала в общежитии, воспользовался тем, что мать потерпевшей была на работе, зашел в их комнату. После этого, применяя насилие, мужчина пытался изнасиловать девочку, однако последней удалось вырваться от него и убежать к соседям, которые и вызвали сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 153 УК Украины (законченное покушение на удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное в отношении малолетнего).

Подольский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к максимальному наказанию в виде 10 лет лишения свободы.

Мужчина находится под стражей.

Ранее сообщалось о задержании в Киеве 41-летнего мужчины, который подозревается в сексуальном насилии и развращении малолетних, в частности, 10-летней девочки.

Напомним, Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

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Киев изнасилование педофилия

Источник: Сегодня

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