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В Киеве пенсионеры едва не подрались за просроченные продукты

Сегодня, 19:54

Интернет облетело видео, где пенсионеры едва не подрались за просроченные товары

Журналисты выяснили, как магазины должны поступать с просроченными продуктами
Журналисты выяснили, как магазины должны поступать с просроченными продуктами. Фото: Сегодня
В Киеве пенсионеры едва не подрались за просроченные продукты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/6f8/757/5c66f87571f27.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/6f8/757/5c66f87571f27.png Происшествия Интернет облетело видео, где пенсионеры едва не подрались за просроченные товары

В Киеве пенсионеры едва не подрались за просроченные продукты, которые магазин запросто выбросил в ближайший мусорный бак. Было ли у торговцев такое право и как правильно утилизировать непригодный в пищу товар, выяснили журналисты "Сегодня".

По словам жителя одного из спальных районов Киева, каждое утро пенсионеры роются в мусорном баке, расположенном недалеко от магазина, в поисках просроченных продуктов.

"Тут дело в том, что летом, когда жара, он был облеплен нечистью, простроченными товарами, а потом черви, а один раз я даже позвал людей посмотреть, как магазин вывозит, как они убирают", – вспомнил очевидец.

Стоит отметить, что мусорный контейнер, принадлежащий магазину, оказался в открытом доступе. При этом из-за того, что просроченные продукты выгребают оттуда, контейнер вывозят крайне редко. Как должны обстоять дела по закону, разъяснил эксперт по защите прав потребителей Максим Несмеянов.

"Магазин, когда пытается утилизировать продукт, они этим не занимаются, у него есть организации на аутсорсинге, которые приезжают, забирают и увозят на утилизацию. В наших реалиях рассказываю, как это происходит: выносят мясо, выбрасывают в мусорник, а, чтобы люди не ели, заливают какой-то химией, а это уже нарушение действующих санитарных норм", – рассказал специалист.

О том, почему не утилизируют продукцию как следует, журналисты спросили у руководителя супермаркета, однако та отказалась говорить перед включенной камерой.

Между тем, в самом магазине немало акционных товаров. Так, некоторые из них продаются на 25% дешевле – срок их пригодности истекает на следующий день.

"Мы выбрасываем товары, которые пришли в негодность, в контейнеры", – заверила начальница супермаркета.

В свою очередь, руководитель другого магазина рассказала, как правильно утилизировать просроченные продукты.

"Закрытый хоздвор, там замок, и мусорные баки, к сожалению или к счастью, недоступны для посторонних. Как-то так", – объяснила Виктория Ярошенко.

В случае других действий по утилизации продуктов нарушения грозят торговцам не только штрафом, но и уголовной ответственностью.

Напомним, ранее киевляне жаловались, что на проспекте Григоренко, 24, долгое время работала официальная городская ярмарка. Теперь же торговцы продают без контрольных весов, не убирают за собой мусор. Местные жители отмечают, что торговцы себя ведут нагло, не обращают внимания на возмущение горожан. Чиновники рассказали, что нужно делать в таких случаях.

Также мы писали о преступной схеме поставки просроченных продуктов в школы, детсады и больницы Запорожья, на которых наживались чиновники.

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Тег продукты, пенсионеры, просроченные

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Сегодня

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