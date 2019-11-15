В Киеве по дороге с работы пропал молодой мужчина

Станислав Вагелист пропал еще месяц назад

Фото: Мирослава Вагелист

В Киеве парень месяц назад пропал по дороге с работы. Так, об исчезновении Станислава Вагелиста сообщила на своей странице в Facebook его жена Мирослава.

"Помогите, пожалуйста, найти мужа! Пропал без вести Вагелист Станислав Петрович 10.04.1991 года рождения. Последнее место пребывания г. Киев, Шевченковский район, ул. Гонты 7. Вышел с работы и не вернулся. При себе не имел документов. Последний раз выходил на связь 14.10.2019", – говорится в сообщении.

Она также сообщила приметы мужа: рост около 175 см. глаза темно-зеленые, волосы темно-русые, борода медного цвета. На левой руке возле большого пальца есть татуировка в виде молнии. Был одет: зеленые кроссовки Nike, штаны цвета хаки, черная футболка и серая кепка.

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"Уже месяц никакой информации. Возможно, кто-то видел, что-либо знает о его местонахождении, пожалуйста, сообщите по телефону 0689303400 (жена Вагелист Мирослава)", - уточнила она.

Другие подробности пока что не сообщаются.

Напомним, полиция Киевской области проводила поисковые работы по розыску студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что киевляне нашли посреди улицы брошенного трехлетнего мальчика.

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