В Киеве под троллейбусом провалился асфальт

На место выехали профильные службы

Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве под троллейбусом провалился асфальт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/859/994/5c6859994df5f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/859/994/5c6859994df5f.jpg 2019-02-16T20:48:00+02:00 Происшествия На место выехали профильные службы

В Святошинском районе Киева на улице Чернобыльской провалился асфальт на проезжей части – прямо под троллейбусом 39-го маршрута.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Сообщается, что асфальт буквально развалился под транспортным средством. На место уже выехали профильные службы.

При этом в КП "Киевпастранс", которому принадлежит троллейбус, информацию пока не комментировали.

Напомним, в декабре прошлого года мы писали о том, что на улице Елены Телиги в Киеве загорелся троллейбус с пассажирами. Никто не пострадал, так как пламя удалось довольно быстро потушить.

Кроме того, в мае 2018 года в Киеве на Подольском спуске загорелся троллейбус, который ходил по маршруту №18. Загорелся компрессор, который накануне ремонтировали. Очевидцы сообщили, что пассажиры испугались пламени и при выходе устроили давку.

Также в Киеве заметили необычного зацепера. Так, вечером пожилой мужчина ехал на троллейбусе №30, держась за лестницу, которая расположена на задней части транспортного средства. В сети появилось видео оригинальной поездки.

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