В Киеве под троллейбусом провалился асфальт
На место выехали профильные службы
В Святошинском районе Киева на улице Чернобыльской провалился асфальт на проезжей части – прямо под троллейбусом 39-го маршрута.
Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Сообщается, что асфальт буквально развалился под транспортным средством. На место уже выехали профильные службы.
При этом в КП "Киевпастранс", которому принадлежит троллейбус, информацию пока не комментировали.
Напомним, в декабре прошлого года мы писали о том, что на улице Елены Телиги в Киеве загорелся троллейбус с пассажирами. Никто не пострадал, так как пламя удалось довольно быстро потушить.
Кроме того, в мае 2018 года в Киеве на Подольском спуске загорелся троллейбус, который ходил по маршруту №18. Загорелся компрессор, который накануне ремонтировали. Очевидцы сообщили, что пассажиры испугались пламени и при выходе устроили давку.
Также в Киеве заметили необычного зацепера. Так, вечером пожилой мужчина ехал на троллейбусе №30, держась за лестницу, которая расположена на задней части транспортного средства. В сети появилось видео оригинальной поездки.
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