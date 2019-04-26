В Киеве похитили мужчину и больше года удерживали в плену

Мужчине несколько раз удавалось сбежать, однако злоумышленники его находили

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В столице задержали похитителей мужчины, которые больше года насильно удерживали киевлянина в арендованном доме в Киевской области и требовали от него передать свое имущество. Об этом сообщает пресс-служба киевского главка Нацполиции.

"В Подольское управление полиции обратился 47-летний мужчина и сообщил, что в течение длительного времени его удерживали в доме против воли, угрожали пистолетом, били и отобрали документы на квартиру. В конце концов ему удавалось несколько раз сбежать, но впоследствии злоумышленники его находили", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В полиции уточнили, что ситуации с похищением киевлянина продолжались с февраля прошлого года по март 2019 года. В результате проверки полученной информации было установлено, что в начале 2018 года пострадавший получил в наследство квартиру на улице Сырецкой.

"Полицейские установили обстоятельства преступления и место, откуда похитили мужчину. Его насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Во время санкционированного обыска в частном доме, где удерживали заложника, были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, два пакета с веществом растительного происхождения зеленого цвета и порошкообразным веществом белого цвета, документы, орудия для нанесения телесных повреждений: молотки, специально оснащенные палки, ножи и боевые патроны", – рассказали в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Правоохранители доказали причастность семейной пары к совершению преступления. Их задержали. Злоумышленники оказались жители Киевской области, которые ранее привлекались к уголовной ответственности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") и ч. 4 ст. 189 ("Вымогательство") Уголовного кодекса Украины, продолжаются мероприятия по установлению всех фигурантов и их причастности к совершению аналогичных преступлений. Преступникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Шевченковском районе Киева похитили мужчину. Так, посреди улицы на остановке общественного транспорта "Охматдет" неизвестный избил мужчину, затолкал его в автомобиль Daewoo Lanos белого цвета АА 9164 ІТ, после чего машина уехала в направлении центра.

Также мы писали, что неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.

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