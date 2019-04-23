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В Киеве на остановке общественного транспорта похитили мужчину

Сегодня, 08:23

Инцидент произошел накануне поздно вечером, по Киеву ввели план "Перехват"

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua.

Поздно вечером в понедельник, 22 апреля, на улице Вячеслава Чорновила в Шевченковском районе столицы, в котором не так давно напали на прохожего возле метро, похитили мужчину, сообщает "Информатор", ссылаясь на собственные источники.

Так, посреди улицы на остановке общественного транспорта "Охматдет" неизвестный избил мужчину, затолкал его в автомобиль Daewoo Lanos белого цвета АА 9164 ІТ, после чего машина уехала в направлении центра.

Сообщается, что похититель был одет в куртку белого цвета, с короткой стрижкой, ему на вид около 50 лет. По Киеву ввели план "Перехват". Официальных сообщений от полиции об инциденте нет.

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что на улице Котарбинского, 21, на столичной Лукьяновке произошло похищение четырехлетнего ребенка. Позднее выяснилось, что ребенка забрал отец-француз, с которым мать малыша находится в процессе развода. При этом иностранец забрал у отчима на улице.

Также мы писали, что неизвестные похитили 24-летнего Николая Куликова в селе Святопетровское под Киевом.

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Тег Киев, похищение, Шевченковский район

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