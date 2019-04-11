В Киеве похитили трехлетнего ребенка, по городу введен план "Перехват"

По предварительным данным, похитителей было трое, они передвигались на Mercedes

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

В Киеве похитили трехлетнего ребенка, по городу введен план "Перехват" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9d4/980/5c59d49806316.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9d4/980/5c59d49806316.jpg 2019-04-11T10:01:00+03:00 Происшествия По предварительным данным, похитителей было трое, они передвигались на Mercedes

Утром в четверг, 11 апреля, на улице Котарбинского, 21 на столичной Лукьяновке произошло похищение трехлетнего ребенка. По городу введен план "Перехват".

Как сообщает "Информатор", ссылаясь на свои источники, трое мужчин схватили мальчика на улице, посадили в черный автомобиль Mercedes "S 005015" и скрылись, уехав в сторону центра.

По предварительной информации, двое из похитителей – славянской внешности, третий похож на араба.

Подробности уточняются.

Напомним, ранее силовики задержали гражданина Франции, который напал на жительницу Харькова и забрал их общего ребенка. По предварительной информации, француз повез ребенка на Западную Украину, где планировал пересечь границу с Румынией. Однако в районе Борисполя автомобиль, в котором находилась девочка и ее биологический отец, остановили правоохранители.

Также в Днепре правоохранители задержали мужчину, который с мачете напал на сына своей сожительницы. Об этом рассказали в отделе коммуникации патрульной полиции в Днепропетровской области. Инцидент произошел в одном из жилых домов на проспекте Богдана Хмельницкого. К правоохранителям позвонила женщина и сообщила, что сожитель порезал мачете руку ее сына. После этого мужчина закрылся в квартире, где находился трехлетний ребенок. На места сразу же прибыло несколько экипажей полиции.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве похитили трехлетнего ребенка, по городу введен план "Перехват"". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.