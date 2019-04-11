Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,19
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киеве похитили трехлетнего ребенка, по городу введен план "Перехват"

Сегодня, 10:01

По предварительным данным, похитителей было трое, они передвигались на Mercedes

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Нацполиция
В Киеве похитили трехлетнего ребенка, по городу введен план "Перехват" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9d4/980/5c59d49806316.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9d4/980/5c59d49806316.jpg Происшествия По предварительным данным, похитителей было трое, они передвигались на Mercedes

Утром в четверг, 11 апреля, на улице Котарбинского, 21 на столичной Лукьяновке произошло похищение трехлетнего ребенка. По городу введен план "Перехват".

Как сообщает "Информатор", ссылаясь на свои источники, трое мужчин схватили мальчика на улице, посадили в черный автомобиль Mercedes "S 005015" и скрылись, уехав в сторону центра.

По предварительной информации, двое из похитителей – славянской внешности, третий похож на араба.

Подробности уточняются.

Напомним, ранее силовики задержали гражданина Франции, который напал на жительницу Харькова и забрал их общего ребенка. По предварительной информации, француз повез ребенка на Западную Украину, где планировал пересечь границу с Румынией. Однако в районе Борисполя автомобиль, в котором находилась девочка и ее биологический отец, остановили правоохранители. 

Также в Днепре правоохранители задержали мужчину, который с мачете напал на сына своей сожительницы. Об этом рассказали в отделе коммуникации патрульной полиции в Днепропетровской области. Инцидент произошел в одном из жилых домов на проспекте Богдана Хмельницкого. К правоохранителям позвонила женщина и сообщила, что сожитель порезал мачете руку ее сына. После этого мужчина закрылся в квартире, где находился трехлетний ребенок. На места сразу же прибыло несколько экипажей полиции.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Киев, похищение, перехват

Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве похитили трехлетнего ребенка, по городу введен план "Перехват"". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержан француз, похитивший своего ребенка в Харькове

3 апреля, 10:16

Пытался добраться до границы с Румынией

В Харькове похитили ребенка: полиция объявила розыск француза

1 апреля, 17:36

Харьковская полиция объявила в розыск гражданина Франции за похищение ребенка

Дерзкое похищение кричащей невесты сняли на видео

26 марта, 14:20

Ролик появился в Instagram и сразу же стал очень популярным

Полиция опровергла информацию о похищении ребенка под Киевом

9 марта, 15:50

По данным правоохранителей, 12-летнего школьника никто не похищал

Команда Зеленского озвучила, как будут бороться с коррупцией

Дэвид Аксельрод: откуда он появился и куда исчез певец Ткаченко

Купальник маловат: Ким Кардашьян смутила поклонников новым фото

«Не бойтесь измены»

«Почему я не люблю полных женщин?»

Чиновницы из Киева самодовольно засветились на Мальдивах

Трагически погиб крупный украинский бизнесмен

Стул не выдержал пышной Лолиты Милявской

Известная украинская актриса высказалась о гражданах РФ

Директора ГБР Романа Трубу подозревают в госизмене
Загрузка...

Медреформе исполнился год: как росли зарплаты врачей и на что жалуются пациенты

Сегодня, 07:38

Для пациентов больше свободы, а в МЗ говорят о росте зарплат врачей

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Сегодня, 07:00

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Проигрыш Украины в ВТО: причины и последствия

9 апреля, 08:02

Украина называла "транзитный конфликт" исключительно торговым спором, Россия – последствием напряженных отношений

Петр Порошенко: "На следующие пять лет я твердо усвоил свой урок"

9 апреля, 07:19

Гарант Конституции в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина" рассказал о дебатах на НСК "Олимпийском", вынесенных выводах и готовности пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве

Родившая пятого ребенка Мария Порошина не сдержала слово

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Зеленский показал своих людей