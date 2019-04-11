В Киеве похитили трехлетнего ребенка, по городу введен план "Перехват"
По предварительным данным, похитителей было трое, они передвигались на Mercedes
Утром в четверг, 11 апреля, на улице Котарбинского, 21 на столичной Лукьяновке произошло похищение трехлетнего ребенка. По городу введен план "Перехват".
Как сообщает "Информатор", ссылаясь на свои источники, трое мужчин схватили мальчика на улице, посадили в черный автомобиль Mercedes "S 005015" и скрылись, уехав в сторону центра.
По предварительной информации, двое из похитителей – славянской внешности, третий похож на араба.
Подробности уточняются.
Напомним, ранее силовики задержали гражданина Франции, который напал на жительницу Харькова и забрал их общего ребенка. По предварительной информации, француз повез ребенка на Западную Украину, где планировал пересечь границу с Румынией. Однако в районе Борисполя автомобиль, в котором находилась девочка и ее биологический отец, остановили правоохранители.
Также в Днепре правоохранители задержали мужчину, который с мачете напал на сына своей сожительницы. Об этом рассказали в отделе коммуникации патрульной полиции в Днепропетровской области. Инцидент произошел в одном из жилых домов на проспекте Богдана Хмельницкого. К правоохранителям позвонила женщина и сообщила, что сожитель порезал мачете руку ее сына. После этого мужчина закрылся в квартире, где находился трехлетний ребенок. На места сразу же прибыло несколько экипажей полиции.
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