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Набросился на ребенка с мачете: в Днепре задержали семейного дебошира

Сегодня, 11:06

После нападения мужчина закрылся в квартире с трехлетним мальчиком

Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области
Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области.
Набросился на ребенка с мачете: в Днепре задержали семейного дебошира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/314/edb/5ca314edbc675.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/314/edb/5ca314edbc675.jpg Днепр После нападения мужчина закрылся в квартире с трехлетним мальчиком

В Днепре ночью правоохранители задержали мужчину, который с мачете напал на сына своей сожительницы. Об этом рассказали в отделе коммуникации патрульной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел в одном из жилых домов на проспекте Богдана Хмельницкого. К правоохранителям позвонила женщина и сообщила, что сожитель порезал мачете руку ее сына. После этого мужчина закрылся в квартире, где находился трехлетний ребенок. На места сразу же прибыло несколько экипажей полиции.

"Инспекторы предоставили домедицинскую помощь парню и вызвали карету скорой медицинской помощи. С разрешения хозяйки квартиры, полицейские попытались зайти в помещение, однако мужчина забаррикадировался и не давал возможности сотрудникам полиции попасть в помещение. 32-летний мужчина держал дверь и пытался сопротивляться", — отметили в отделе коммуникации патрульной полиции в Днепропетровской области.

Однако долго держать оборону дебошир не смог. Полицейским все же удалось попасть в квартиру и задержать его. Ребенок не пострадал.

Напомним, недавно в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который в кафе открыл стрельбу.

Также мы сообщали, что в Никополе правоохранители задержали мужчину, который ограбил двух пенсионеров.

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Тег Днепр, нападение, ребенок, задержание, мужчина, дебошир, мачете

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АВТОР:

Журавель Максим

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