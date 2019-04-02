Набросился на ребенка с мачете: в Днепре задержали семейного дебошира

После нападения мужчина закрылся в квартире с трехлетним мальчиком

Фото: Патрульная полиция Днепропетровской области.

Набросился на ребенка с мачете: в Днепре задержали семейного дебошира Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/314/edb/5ca314edbc675.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/314/edb/5ca314edbc675.jpg 2019-04-02T11:06:00+03:00 Днепр После нападения мужчина закрылся в квартире с трехлетним мальчиком

В Днепре ночью правоохранители задержали мужчину, который с мачете напал на сына своей сожительницы. Об этом рассказали в отделе коммуникации патрульной полиции в Днепропетровской области.

Инцидент произошел в одном из жилых домов на проспекте Богдана Хмельницкого. К правоохранителям позвонила женщина и сообщила, что сожитель порезал мачете руку ее сына. После этого мужчина закрылся в квартире, где находился трехлетний ребенок. На места сразу же прибыло несколько экипажей полиции.







"Инспекторы предоставили домедицинскую помощь парню и вызвали карету скорой медицинской помощи. С разрешения хозяйки квартиры, полицейские попытались зайти в помещение, однако мужчина забаррикадировался и не давал возможности сотрудникам полиции попасть в помещение. 32-летний мужчина держал дверь и пытался сопротивляться", — отметили в отделе коммуникации патрульной полиции в Днепропетровской области.

Однако долго держать оборону дебошир не смог. Полицейским все же удалось попасть в квартиру и задержать его. Ребенок не пострадал.

Напомним, недавно в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который в кафе открыл стрельбу.

Также мы сообщали, что в Никополе правоохранители задержали мужчину, который ограбил двух пенсионеров.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Набросился на ребенка с мачете: в Днепре задержали семейного дебошира". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Журавель Максим Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.