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В Киеве полицейский Prius врезался в легковушку: опубликовано видео

1 июня, 11:26

На Соломенке копы протаранили Skoda

В Киеве полицейский Prius попал в ДТП. Скриншот
В Киеве полицейский Prius попал в ДТП. Скриншот.

В Киеве произошло ДТП с участием патрульной Toyota Prius – на перекрестке улиц Митрополита Василия Липковского и Стадионной полицейские врезались в Skoda Fabia. Инцидент произошел ночью 1 июня.

На видео, опубликованном в сети, видно, что авария произошла, когда копы заметили нарушение у машины, ехавшей на встречу: водитель со второго ряда решил выполнить поворот на улицу Стадионную, передает "Информатор".

Патрульные попытались последовать за нарушителем, однако не заметили Skoda, которая почти поравнялась с полицейским автомобилем, и врезались в борт легковушки.

Напомним, недавно в Одессе служебный автомобиль патрульной полиции Mitsubishi насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

А в Харькове патрульный автомобиль сбил женщину, стоявшую на проезжей части. ДТП произошло на перекрестке улиц Золочевского и Залютинской. Тоyota Prius сбил женщину, когда она стояла на проезжей части. На момент аварии патрульные отрабатывали вызов и сопровождали автомобиль скорой медицинской помощи.

Также мы писали, что каждый шестой автомобиль патрульной полиции побывал в ДТП, а некоторые патрульные машины попадали в аварии по нескольку раз.

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Тег ДТП, видео, полиция, копы, патрульные, Prius

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