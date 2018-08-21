В Одессе автомобиль патрульных насмерть сбил пешехода

В Одессе служебный автомобиль патрульной полиции Mitsubishi насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Авария произошла ночью 19 августа на автодороге М-05 "Киев-Одесса". Как рассказали правоохранители, пешеход пересекал проезжую часть в запрещенном месте. В частности, он неожиданно перепрыгнул через бетонное барьерное ограждение и выбежал на дорогу. В результате аварии мужчина от полученных травм погиб.

"Обстоятельства происшествия будут устанавливаться в ходе следствия", – отметили в пресс-службе.

Не так давно в Одессе легковушка Nissan, под управлением нетрезвой сотрудницы одного из городских отделов полиции, врезалась в припаркованный автомобиль.

Ранее мы уже писали о том, что более 300 автомобилей патрульной полиции были разбиты в авариях. Некоторые автомобили попадали в ДТП по несколько раз и всего в течение 2016-2017 годов было повреждено 951 автомобилей патрульной полиции.