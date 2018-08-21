В Одессе автомобиль патрульных насмерть сбил пешехода

Сегодня, 15:18

Мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

В Одессе служебный автомобиль патрульной полиции Mitsubishi насмерть сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Авария произошла ночью 19 августа на автодороге М-05 "Киев-Одесса". Как рассказали правоохранители, пешеход пересекал проезжую часть в запрещенном месте. В частности, он неожиданно перепрыгнул через бетонное барьерное ограждение и выбежал на дорогу. В результате аварии мужчина от полученных травм погиб.

"Обстоятельства происшествия будут устанавливаться в ходе следствия", – отметили в пресс-службе.                                   

Не так давно в Одессе легковушка Nissan, под управлением нетрезвой сотрудницы одного из городских отделов полиции, врезалась в припаркованный автомобиль

Ранее мы уже писали о том, что более 300 автомобилей патрульной полиции были разбиты в авариях.  Некоторые автомобили попадали в ДТП по несколько раз и всего в течение 2016-2017 годов было повреждено 951 автомобилей патрульной полиции.
ДТП, Одесса, смерть, пешеход, мужчина, патрульные

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе автомобиль патрульных насмерть сбил пешехода". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Фотоколлаж: 24tv.ua

ДТП с участием Дыминского: материалы по факту ложных показаний направили в суд

Сегодня, 14:00

Львовский бизнесмен, который по версии следствия, является главным виновником ДТП, объявлен в розыск и находится за пределами государства

Происшествия

Фото: kiev.informator.ua

Подробности масштабной аварии с ВМW на Набережной: водитель был пьян и без прав

Сегодня, 12:23

Полиция составила админпротокол на одного из местных жителей, которые прибежали для задержания злоумышленника
Загрузка...

Запад

Страшное ДТП в Ровенской области: грузовик столкнулся с мотоциклом

Сегодня, 06:27

В результате аварии погиб 20-летний байкер

Происшествия

Скрин с видео

В Киеве BMW на большой скорости протаранил три авто: видео

Сегодня, 03:14

По данным СМИ, полиция так и не смогла на месте аварии выяснить, кто был за рулем BMW, однако арестовала нескольких очевидцев
Загрузка...