Каждый шестой автомобиль патрульной полиции побывал в ДТП

Сегодня, 16:24

Некоторые патрульные машины попадали в ДТП по несколько раз

Каждый шестой автомобиль патрульной полиции побывал в ДТП
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

 Нацполиция Украины не может эксплуатировать 79 собственных автомобилей из-за их технической неисправности, а еще более 300 автомобилей разбиты в авариях. Например, недавно на международной трассе Львов – Краковец, в ДТП попал автомобиль патрульной полиции.

По данным отчета Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, патрульная полиция располагает 1876 автомобилями, большинство из которых получены в 2015-2016 годах. На время проведения аудита (7 декабря 2017 -1 марта 2018) каждая пятая машина не эксплуатировалась, пишет издание "Наші гроші".

В том числе, каждая шестая патрульная машина не работала из-за повреждения, полученных в результате ДТП. Еще 79 автомобилей не эксплуатировались из-за технической неисправности. При этом аудиторы установили, что полиция не провела служебное расследование по 174 ДТП с участием патрульных автомобилей.

В отдельных подразделениях патрульной полиции технически неисправна почти половина имеющихся автомобилей. Так, в управлении патрульной полиции во Львовской области из 92 автомобилей в нерабочем состоянии и не эксплуатируется 47, в том числе 43 патрульных автомобиля. 

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Некоторые автомобили попадали в ДТП по несколько раз и всего в течение 2016-2017 годов было повреждено 951 патрульной полиции. Несколько автомобилей управления патрульной полиции в Киеве попадали в ДТП от 6 до 8 раз.

Вследствие выхода автомобилей из строя Департамент патрульной полиции потратил 2,59 млн грн в 2016-2017 годах. 

Счетная палата отмечает, что автомобили патрульной полиции часто не оборудованы видеорегистраторами. Например, управление патрульной полиции в Харьковской области получило 80 автомобильных камер, не укомплектовано карт памяти, из-за чего регистраторы не используются.

Напомним, ранее в центре Львова прохожие засекли автомобиль луцких патрульных,  хозяева которого вернулись к своему авто в нетрезвом состоянии. Машина несколько часов стояла на парковке.
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