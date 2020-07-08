В Киеве полицейский требовал 27 тысяч гривен за "помощь" с машиной

В Киеве сообщили о подозрении следователю Голосеевского управления полиции, которого задержали на получении взятки в 27 тысяч гривен, сообщает прокуратура в Киеве.

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По версии следствия, 25-летний старший лейтенант полиции требовал у водителя деньги за возвращение автомобиля марки Rover 75, изъятого в связи с возможным его использованием по поддельным документам.

Следователя задержали во вторник, 7 июля, во время получения им полной суммы взятки и передачи документов на возврат машины со штрафплощадки.

Сейчас полицейскому сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. В суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с использованием электронного браслета.

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Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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Отметим, недавно в Киеве бывшего полицейского приговорили к семи годам лишения свободы за вымогательство взятки и торговлю наркотиками. Так, в конце 2017 года патрульный остановил машину и под предлогом проверки на алкоголь забрал у водителя-иностранца водительское удостоверение. За возвращение документа и несоставление протокола об админнарушении коп потребовал от водителя 3,5 тысячи гривен. Иностранец пожаловался на патрульного в Нацполицию.

Тем временем полиция Киевской области отреагировала на появившееся в интернете видео, на котором запечатлено, как копы в Сквире требуют у водителя взятку и получают ее. Так, на коротком ролике видно, как полицейские берут взятку в 200 гривен от водителя за несоставление административного протокола за нарушение им ПДД. После обнародования видео в социальных сетях в Министерстве внутренних дел заявили, что копы, которые требовали и получили неправомерную выгоду, будут уволены из рядов Национальной полиции Украины.

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