В Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взятку

Полиция Киевской области отреагировала на появившееся в Интернете видео, на котором запечатлено, как копы в Сквире требуют у водителя взятку и получают ее.
Так, на коротком ролике видно, как полицейские берут взятку в 200 гривен от водителя за несоставление административного протокола за нарушение им ПДД.
После обнародования видео в социальных сетях в Министерстве внутренних дел заявили, что копы, которые требовали и получили неправомерную выгоду, будут уволены из рядов Национальной полиции Украины.
"Правоохранители, которые получили неправомерную выгоду, отстранены от исполнения служебных обязанностей. Начальник полиции столичной области Андрей Небитов назначил служебное расследование относительно обнаруженного факта. В дальнейшем материалы расследования будут направлены в Государственное бюро расследований для принятия решения", – говорится на странице МВД в Facebook.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали участковых офицеров Оболонского районного управления и оперуполномоченного Соломенского районного управления, которые подозреваются в вымогательстве у родных задержанной гражданки.
Также полиция задержала на взятке двух оперативных работников Броварского отдела полиции.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк