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В Киевской области водитель снял на видео, как копы берут взятку

28 апреля, 15:38

Наталья Руда

В МВД заявили, что копов, получившие взятку в 200 гривен, уволят из Национальной полиции

Полиция Киевской области отреагировала на появившееся в Интернете видео, на котором запечатлено, как копы в Сквире требуют у водителя взятку и получают ее.

Так, на коротком ролике видно, как полицейские берут взятку в 200 гривен от водителя за несоставление административного протокола за нарушение им ПДД.

После обнародования видео в социальных сетях в Министерстве внутренних дел заявили, что копы, которые требовали и получили неправомерную выгоду, будут уволены из рядов Национальной полиции Украины.

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"Правоохранители, которые получили неправомерную выгоду, отстранены от исполнения служебных обязанностей. Начальник полиции столичной области Андрей Небитов назначил служебное расследование относительно обнаруженного факта. В дальнейшем материалы расследования будут направлены в Государственное бюро расследований для принятия решения", – говорится на странице МВД в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали участковых офицеров Оболонского районного управления и оперуполномоченного Соломенского районного управления, которые подозреваются в вымогательстве у родных задержанной гражданки.

Также полиция задержала на взятке двух оперативных работников Броварского отдела полиции.

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взятка полиция киевская область

Источник: Сегодня

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