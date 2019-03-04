В Киеве полиция накрыла сходку криминальных авторитетов

Задержанный криминальный авторитет из Грузии разыскивался за преступления в Италии

В Киеве полиция накрыла сходку криминальных авторитетов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d12/bb0/5c7d12bb04d40.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d12/bb0/5c7d12bb04d40.jpg 2019-03-04T13:58:00+02:00 Происшествия Задержанный криминальный авторитет из Грузии разыскивался за преступления в Италии

Полиция Киева разоблачила сходку криминальных авторитетов. Вор в законе по кличке "Сфан" организовал встречу с другими представителями преступных организаций, чтобы установить и распространить свое влияние в криминальном мире, сообщает полиция столицы.











Киевские оперативники наведались в один из ресторанов столицы на бульваре Верховной Рады, чтобы помешать криминальным авторитетам обсудить распределение их власти и влияния на территории Украины. Возглавлял эту сходку уроженец Грузии и вор в законе Джачвлиани Лаша, которого короновали в 1985 году в городе Тбилиси. Злоумышленник пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников.

Установлено, что "Сфан" до 2017 года находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Италии. Кроме того, его ранее задерживали в Киеве с наркотиками. Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.

Ранее 20 февраля в одном из ресторанов Киева обнаружили вора в законе Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу "Полузверь".

В конце октября из Украины выдворили вора в законе по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали вора в законе: 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул.

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