В Киеве полиция накрыла сходку криминальных авторитетов
Задержанный криминальный авторитет из Грузии разыскивался за преступления в Италии
Полиция Киева разоблачила сходку криминальных авторитетов. Вор в законе по кличке "Сфан" организовал встречу с другими представителями преступных организаций, чтобы установить и распространить свое влияние в криминальном мире, сообщает полиция столицы.
Киевские оперативники наведались в один из ресторанов столицы на бульваре Верховной Рады, чтобы помешать криминальным авторитетам обсудить распределение их власти и влияния на территории Украины. Возглавлял эту сходку уроженец Грузии и вор в законе Джачвлиани Лаша, которого короновали в 1985 году в городе Тбилиси. Злоумышленник пытался наладить связи с другими авторитетами и стать "куратором" квартирных воров и разбойников.
Установлено, что "Сфан" до 2017 года находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Италии. Кроме того, его ранее задерживали в Киеве с наркотиками. Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.
Ранее 20 февраля в одном из ресторанов Киева обнаружили вора в законе Нодара Руставского и российского криминального авторитета по прозвищу "Полузверь".
В конце октября из Украины выдворили вора в законе по кличке "Тенго Гальский". Авторитет жил в Киеве и курировал воров из кавказского региона.
Также из Украины снова депортировали вора в законе: 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами, занимающимися незаконным завладением машинами, отправили в Стамбул.
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