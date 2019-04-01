В Киеве полуголый мужчина выпал с балкона многоэтажки
Тело мужчины обнаружила женщина из соседнего дома
Полуобнаженный мужчина выпал с балкона многоэтажки на Богатырской, 10 в Киеве в Оболонском районе. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 1 апреля.
Как сообщает "Информатор", женщина из соседнего дома курила на балконе, когда услышала какие-то крики и глухой звук удара. Выйдя на улицу, она обнаружила на земле полураздетое тело мужчины в тапочках, который не подавал признаков жизни.
Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть мужчины, которому на вид было от 60 лет.
По предварительной информации, мужчина выпал с общего балкона, однако устанавливать обстоятельства трагедии будут уже правоохранители.
Ранее сообщалось, что в Одессе иностранца, который пришел в гости к знакомому, избили и выбросили из балкона второго этажа дома.
Также в Николаеве из окна второго этажа выпал трехлетний мальчик. Инцидент произошел на улице Торговая в Корабельном районе города. Как выяснили полицейские, мать мальчика отвлеклась на домашние дела. За это время ее трехлетний сын вылез на подоконник, открыл металлопластиковое окно и оперся на москитную сетку. Сетка не выдержала вес ребенка, и мальчик упал. Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве полуголый мужчина выпал с балкона многоэтажки". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Киеве не разминулись Lanos и KIA: пятеро пострадавших, среди них дети
Авария произошла на перекрестке Газопроводной и Большой Кольцевой
Голосование в Киеве: на участке вспыхнул скандал из-за ручек с "исчезающими чернилами"
Как сообщают пользователи соцсетей, членам избирательной комиссии раздали странные ручки