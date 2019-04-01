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В Киеве полуголый мужчина выпал с балкона многоэтажки

Сегодня, 08:19

Тело мужчины обнаружила женщина из соседнего дома

Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина выпал с балкона многоэтажки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/19d/f39/5ca19df3915e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/19d/f39/5ca19df3915e2.jpg Происшествия Тело мужчины обнаружила женщина из соседнего дома

Полуобнаженный мужчина выпал с балкона многоэтажки на Богатырской, 10 в Киеве в Оболонском районе. Инцидент произошел в ночь на понедельник, 1 апреля.

Как сообщает "Информатор", женщина из соседнего дома курила на балконе, когда услышала какие-то крики и глухой звук удара. Выйдя на улицу, она обнаружила на земле полураздетое тело мужчины в тапочках, который не подавал признаков жизни.

Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть мужчины, которому на вид было от 60 лет.

По предварительной информации, мужчина выпал с общего балкона, однако устанавливать обстоятельства трагедии будут уже правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Одессе иностранца, который пришел в гости к знакомому, избили и выбросили из балкона второго этажа дома.

Также в Николаеве из окна второго этажа выпал трехлетний мальчик. Инцидент произошел на улице Торговая в Корабельном районе города. Как выяснили полицейские, мать мальчика отвлеклась на домашние дела. За это время ее трехлетний сын вылез на подоконник, открыл металлопластиковое окно и оперся на москитную сетку. Сетка не выдержала вес ребенка, и мальчик упал. Ребенка с многочисленными травмами госпитализировали.

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Тег Киев, чп, многоэтажка, Оболонский район

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