В Одессе избили и выбросили из балкона иностранца
Пострадавшего с переломами госпитализировали в больницу
В Одессе иностранца, который пришел в гости к знакомому, избили и выбросили из балкона второго этажа дома. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Как выяснилось, иностранец находился в гостях в квартире одессита и поссорился с друзьями хозяина дома. Последние избили иностранца и выкинули его с балкона квартиры на втором этаже дома. После инцидента пострадавшего с закрытыми переломом обеих пяток госпитализировали в больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает.
"Предварительно указанное событие правоохранители квалифицируют по ст. 122 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что личности правонарушителей устанавливают.
Напомним, недавно в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Судмедэксперты установили, что смерть наступила больше месяца назад. Причины еще выясняются, но уже ясно, что мужчину убили.
А 2 марта в Ширяевском районе Одесской области произошло двойное убийство – в собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.
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