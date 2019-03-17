В Одессе избили и выбросили из балкона иностранца

Пострадавшего с переломами госпитализировали в больницу

Фото: Pixabay

В Одессе избили и выбросили из балкона иностранца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e3b/729/5c8e3b7293fcb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e3b/729/5c8e3b7293fcb.jpg 2019-03-17T14:20:00+02:00 Одесса Пострадавшего с переломами госпитализировали в больницу

В Одессе иностранца, который пришел в гости к знакомому, избили и выбросили из балкона второго этажа дома. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, иностранец находился в гостях в квартире одессита и поссорился с друзьями хозяина дома. Последние избили иностранца и выкинули его с балкона квартиры на втором этаже дома. После инцидента пострадавшего с закрытыми переломом обеих пяток госпитализировали в больницу. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

"Предварительно указанное событие правоохранители квалифицируют по ст. 122 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции и отметили, что личности правонарушителей устанавливают.

Напомним, недавно в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Судмедэксперты установили, что смерть наступила больше месяца назад. Причины еще выясняются, но уже ясно, что мужчину убили.

А 2 марта в Ширяевском районе Одесской области произошло двойное убийство – в собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

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