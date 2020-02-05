В Киеве полыхал частный дом: погиб мужчина

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве в ночь на 5 февраля произошел пожар в частном доме на улице Прокоповича, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 2:42. Как оказалось, возгорание произошло в одной из комнат одноэтажного жилого дома. В ходе разведки было найдено тело мужчины 1963 года рождения, который на момент возникновения пожара спал в соседней комнате.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В 3:11 пожар был локализован, а в 3:26 – ликвидирован. В результате возгорания были разобраны 70 м кв. деревянных конструкций дома.

Сейчас причина пожара выясняется.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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