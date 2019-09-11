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В Киеве полыхал рынок "Юность", пострадала женщина (видео, фото)

11 сентября, 12:25

Женщину с предварительным диагнозом отравление продуктами горения передали медикам

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве в среду, 11 сентября, произошел пожар на рынке "Юность". Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о возгорании на ул. Миропольская, 2, в Деснянском районе поступило спасателям в 10:58.

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"Было установлено, что возгорание произошло в одном из торговых павильонов на рынке. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара. Пожар на площади 30 кв. м в 11:25 удалось локализовать, при этом предотвратив распространение пламени по всей площади торговых павильонов, а в 11:36 – ликвидировать", - говорится в сообщении.

Во время тушения пожара была обнаружена женщина с предварительным диагнозом отравление продуктами горения, которая была передана работникам скорой медицинской помощи.

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На месте происшествия работали четыре единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава.

Погибших в результате пожара нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в домах.

Также накануне произошел пожар в здании в самом центре столицы возле станции метро "Олимпийская".

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Киев юность пожары

Источник: Сегодня

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