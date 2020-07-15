В Киеве полыхали склады и мусор недалеко от аэропорта (фото, видео)

ЧП произошло на Молодогвардейской и, к счастью, обошлось без жертв

В Киеве произошел пожар на открытой территории, недалеко от столичного аэропорта имени Игоря Сикорского. Горели мусор и деревянные поддоны, огонь также перекинулся на склады.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре на Молодогвардейской, 32, в Соломенском районе поступило спасателям в 18:30 14 июля.

"К месту происшествия были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. Как оказалось, на открытой территории произошло возгорание мусора и деревянных поддонов на площади 300 кв. м, с последующим распространением на рядом расположенное складское помещение, на площадь 50 кв. м. В складе ничего не было", – говорится в сообщении.

В 19:45 был пожар был локализован, а в 20:10 – ликвидирован.

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Во время тушения пожара, бойцам пришлось вскрыть для проверки 11 металлических гаражей для парковки автомобилей. Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Напомним, что в начале месяца недалеко от аэропорта "Киев" также произошел пожар.

Кроме того, спасатели ликвидировали масштабный пожар, вспыхнувший в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123, в Киеве.

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