В Киеве недалеко от аэропорта вспыхнул пожар: движение на Воздухофлотском проспекте перекрыто (видео)

В Киеве в пятницу, 3 июля, вспыхнул пожар на Воздухофлотском проспекте недалеко от аэропорта "Киев" имени Игоря Сикорского. Движение на проспекте на участке пожара перекрыто.

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Как сообщает "Киевпастранс" в своем Telegram-канале, задерживается движение троллейбусе №9, 22 по просп. Воздухофлотский, 74 в обоих направлениях.

"Из соображений безопасности движение перекрыто полицией", - говорится в сообщении.

Движение троллейбусов №9, 22 организовано от ул. Эрнеста к троллейбусному депо №3.

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Как сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook, в связи с перекрытым движением люди не могут попасть в аэропорт.

"Воздухофлотский проспект, 66 Пожар на выезде из Киева в сторону аэропорта Жуляны. Там гаражи/ресторан. Люди не могут попасть в аэропорт. Все перекрыто. Приехала пожарка. Там кислородные баллоны, могут взорваться", – говорится в сообщении паблика.

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