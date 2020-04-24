В Киеве полыхало Байковое кладбище и горели шины на Радужном (фото)

В Киеве вечером 23 апреля произошел пожар на Байковом кладбище в Голосеевском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 19:42. На месте пожарные установили, что горит мусор в пяти отдельных очагах на территории кладбища, общей площадью 100 кв. м. В 21:17 спасатели ликвидировали возгорание.
К счастью, жертв на пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной пожара является "занесение постороннего источника зажигания (поджог) неизвестными лицами".
Напомним, что в связи с карантином посещение кладбищ в Киеве запрещено, кроме проведения захоронений.
Кроме того, утром 24 апреля произошел крупный пожар на улице Петра Вершигоры. Пользователи социальных сетей публикуют фото огромного столба из черного дыма, который поднялся в небо над микрорайоном.
"На улице Петра Вершигоры горели брошенные автомобильные покрышки. На место выезжали спасатели, они уже затушили пламя. Никто из людей не пострадал", – рассказали сайту "Сегодня" в ГУ ГСЧС Киева.
Кроме того, в данный момент поступило очень много сообщений от граждан про пожары на улице Крайней, в Деснянском районе столицы
"Было несколько сообщений про возгорания на улице Крайней. Горит в нескольких местах сухая травяная подстилка. На место возгорания уже выехали пожарные расчеты", – сообщили нам в ГУ ГСЧС столицы.
Ранее сообщалось о масштабном пожаре в Бородянском районе в Киевской области.
Также из-за сухой погоды и пожаров в столице снова вырос уровень загрязненности воздуха:
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