В Киеве полыхало Байковое кладбище и горели шины на Радужном (фото)

Также спасателям поступило очень много сообщений про пожары на улице Крайней

В Киеве вечером 23 апреля произошел пожар на Байковом кладбище в Голосеевском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 19:42. На месте пожарные установили, что горит мусор в пяти отдельных очагах на территории кладбища, общей площадью 100 кв. м. В 21:17 спасатели ликвидировали возгорание.

К счастью, жертв на пострадавших нет.

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По предварительным данным, причиной пожара является "занесение постороннего источника зажигания (поджог) неизвестными лицами".

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

Напомним, что в связи с карантином посещение кладбищ в Киеве запрещено, кроме проведения захоронений.

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Кроме того, утром 24 апреля произошел крупный пожар на улице Петра Вершигоры. Пользователи социальных сетей публикуют фото огромного столба из черного дыма, который поднялся в небо над микрорайоном.

"На улице Петра Вершигоры горели брошенные автомобильные покрышки. На место выезжали спасатели, они уже затушили пламя. Никто из людей не пострадал", – рассказали сайту "Сегодня" в ГУ ГСЧС Киева.

Кроме того, в данный момент поступило очень много сообщений от граждан про пожары на улице Крайней, в Деснянском районе столицы

"Было несколько сообщений про возгорания на улице Крайней. Горит в нескольких местах сухая травяная подстилка. На место возгорания уже выехали пожарные расчеты", – сообщили нам в ГУ ГСЧС столицы.

Ранее сообщалось о масштабном пожаре в Бородянском районе в Киевской области.

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Также из-за сухой погоды и пожаров в столице снова вырос уровень загрязненности воздуха:

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