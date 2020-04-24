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В Киев вернулся запах гари: воздух в столице снова самый худший в мире

24 апреля, 09:23

Наталья Руда

Труднее всего дышится сегодня на проспекте Науки и Лукьяновке

В Киеве утром в пятницу, 24 апреля, снова слышен запах гари. Качество воздуха в столице, по данным сервиса iqair.com, сегодня вновь оказалось самым худшим в мире.

Средний уровень загрязненности воздуха в Киеве оценивается в 155 пунктов при норме в 0-50 пунктов.

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При этом на Осокорах зафиксирован 141 пункт, на улице Тростянецкой – 159 пунктов, на проспекте Науки – 162 пункта, на Голосеево – 147, на Сечевых Стрельцов – 163, на бульваре Перова – 153.

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Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что воздушные массы с дымом и пеплом, которые попали в атмосферу при массовых пожарах в Чернобыльской зоне отчуждения, вскоре с ветром окажутся в западных районах Киевской области. По его данным, 24 апреля погодные условия существенно не изменятся, но может измениться направление ветра. При этом большинство вредных примесей в воздухе столицы находятся в характерных для апреля концентрациях, но по продуктам горения – диоксиду азота, диоксиду серы и формальдегиду – нормы превышены. К счастью, превышения нормы по количеству радиационных частиц в воздухе не обнаружили.

Отметим, что в столице в апреле уже наблюдались и смог, и пыльная буря.

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Также смотрите в сюжете подробнее о ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне:

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Киев загрязнение воздух

Источник: Сегодня

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