Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,01
29,14
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Под Киевом из-за мужчины, сжигавшего траву, вспыхнул масштабный лесной пожар (фото, видео)

24 апреля, 09:59

Наталья Руда

Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы

В селе Красный Рог в Бородянском районе сжигание мусора привело к масштабному лесному пожару. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Так, накануне днем спасателям поступило сообщении о возгорании травы в Бородянском районе. Уже на месте выяснилось, что горит травяной настил на площади 2 га. Пожар ликвидировали в течение пяти часов.

Реклама

На месте задержали и поджигателя. Как сообщает пресс-служба региональной полиции, 29-летний житель Красного Рога решил сжечь мусор на собственном дворе. Вскоре ветер распространил огонь на сухостой, сгорели соседское хозяйственное помещение и ограждение. Пламя быстро перекинулось на другие соседние участки и лес.

В тренде
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 20 дней: что известно (фото и видео)

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит максимальное наказание в виде штрафа до 153 тысяч гривен или лишение свободы до пяти лет.

Реклама

Отметим, что в Киевской области продолжается ликвидация пожаров в Чернобыльской зоне. подробнее о ситуации в Зоне отчуждения смотрите в сюжете:

Кроме того, из-за сухой погоды и пожаров в столице снова чувствуется запах гари.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

задержание киевская область пожар

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 20 дней: что известно (фото и видео)
Пожар в Чернобыльской зоне тушат уже 20 дней: что известно (фото и видео)Происшествия
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столице
Киев задыхается: откуда взялся смог и что не так с воздухом в столицеДругие новости
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянина
Смерть от коронавируса в 31 год: что известно про умершего киевлянинаДругие новости
В Киев пришел дым с пожаров в Чернобыле: людей просят не выходить на улицу
В Киев пришел дым с пожаров в Чернобыле: людей просят не выходить на улицуПроисшествия
За поджог травы в Киевской области задержали двоих мужчин на скутерах
За поджог травы в Киевской области задержали двоих мужчин на скутерахПроисшествия
COVID-19 у начальника полиции Киева: что известно о его состоянии
COVID-19 у начальника полиции Киева: что известно о его состоянииПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...