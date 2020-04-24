Под Киевом из-за мужчины, сжигавшего траву, вспыхнул масштабный лесной пожар (фото, видео)

Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы

В селе Красный Рог в Бородянском районе сжигание мусора привело к масштабному лесному пожару. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

Так, накануне днем спасателям поступило сообщении о возгорании травы в Бородянском районе. Уже на месте выяснилось, что горит травяной настил на площади 2 га. Пожар ликвидировали в течение пяти часов.

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На месте задержали и поджигателя. Как сообщает пресс-служба региональной полиции, 29-летний житель Красного Рога решил сжечь мусор на собственном дворе. Вскоре ветер распространил огонь на сухостой, сгорели соседское хозяйственное помещение и ограждение. Пламя быстро перекинулось на другие соседние участки и лес.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит максимальное наказание в виде штрафа до 153 тысяч гривен или лишение свободы до пяти лет.

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Отметим, что в Киевской области продолжается ликвидация пожаров в Чернобыльской зоне. подробнее о ситуации в Зоне отчуждения смотрите в сюжете:

Кроме того, из-за сухой погоды и пожаров в столице снова чувствуется запах гари.

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