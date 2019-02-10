В Киеве Porsche с мигалкой "ускользнул" от полиции и протаранил иномарку
У Cayenne с номерным знаком правоохранительных органов два раза прошмыгнул на красный свет светофора, но далеко не уехал
В районе Кловского спуска в Киеве произошло ДТП, в котором Porsche Cayenne влетел в припаркованный на тротуаре Suzuki Baleno. Инцидент случился сегодня, 10 февраля, ночью, сообщает "Информатор".
Как сообщили в полиции, заметили нарушителя на Бассейной, где Porsche проехал на красный сигнал светофора. На требование правоохранителей водитель внедорожника не остановился и попытался скрыться, еще раз проехав на красный свет.
Полицейские последовали за нарушителем в сторону метро "Кловская" и натолкнулись на этот же Cayenne, а недалеко уже стояла разбитая иномарка Suzuki. Предполагается, что нарушителя занесло на повороте и он на скорости протаранил стоявшую машину, которую от удара отбросило на 15 метров.
Еще на Бассейной полиция обнаружила, что на Porsche были установлены номерные знаки синего цвета, которые используются только правоохранительными органами, а под лобовым стеклом была мигалка. Однако уже после ДТП, водитель снял синие номера и поставил обычные, а настоящий номер прикрыл пакетом от лишних глаз. Отмечается, что тест показал отсутствие алкогольного опьянения у водителя.
В итоге выяснилось, что синий номерной знак не принадлежит данному автомобилю, а за мигалку у водителя даже были судебные разбирательства. Однако ранее в суде было доказано, что это не является спецсредством, так как частота блика не совпадает с частотой оперативного транспорта.
Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.
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