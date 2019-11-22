В Киеве после ДТП такси повалило дерево: появились фото и видео

На Голосеевском проспекте в Киеве произошло масштабное ДТП – сначала дорогу не поделили автомобили Mercedes и Volkswagen. После столкновения такси снесло дерево и остановилось в столб.

Как сообщает "Информатор", авария случилась около 22:00 21 ноября возле кинотеатра "Загреб". По словам знакомых таксиста, мужчина ехал без пассажиров в правой полосе дороге. Перед ним резко перестроился Mercedes и буквально вытолкнул Volkswagen на обочину. Там же таксист влетел в дерево и остановился в столбе.

Реклама

Водитель Mercedes озвучил другую версию. По его словам, перед ним на дорогу вылетел мусорный пакет, и он вывернул руль вправо, не ожидая увидеть там такси. Мужчина уверяет, что Volkswagen ехал с большим превышением скорости.

В тренде Столкновение маршрутки и Toyota в Киеве: спасатели уточнили число пострадавших

В результате ДТП водитель такси получил перелом ноги, его забрали в больницу. Все обстоятельства аварии выясняют копы.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама