В Киеве задержали мужчину, изнасиловавшего 10-летнюю девочку

Фото: прокуратура Киева

В Киеве задержали 41-летнего местного жителя, который подозревается в изнасиловании 10-летней школьницы. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что подозреваемый через социальные сети знакомился с малолетними детьми, добавлялся им в друзья и начинал общение. Так, познакомившись с 10-летней школьницей, мужчина начал посылать ей сообщение сексуального содержания и фотографии порнографического характера. В дальнейшем подозреваемый встретился с потерпевшей, отвел ее в заброшенное недостроенное здание, где вопреки ее воле совершил действия сексуального характера", – говорится в сообщении.

Злоумышленника установили и задержали. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего) и ч. 4 ст. 153 (совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет) УК Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Фото: прокуратура Киева

Устанавливается его причастность к совершению других преступных действий.

Напомним, Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

Отметим, что этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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