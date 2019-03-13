В Киеве поймали еще одного участника банды "таксистов-клофелинщиков"

Злоумышленником оказался 28-летний уроженец Полтавской области

Прокуратура Киева.

В Киеве поймали еще одного участника банды "таксистов-клофелинщиков" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8dc/05b/5c88dc05beeb2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8dc/05b/5c88dc05beeb2.jpg 2019-03-13T12:39:00+02:00 Происшествия Злоумышленником оказался 28-летний уроженец Полтавской области

В Киеве разоблачили еще одного участника группы "таксистов-клофелинщиков", которые обворовывали пассажиров, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Так, в ночь на 8 марта в Киеве по горячим следам правоохранители задержали двух участников преступной группы, которые под видом таксистов посадили потерпевшего в свой автомобиль и напоили сильнодействующим лекарственным средством "Азалептол". После этого злоумышленники отобрали у мужчины денежные средства, ювелирные изделия и мобильный телефон.

Во время досудебного расследования был установлен третий участник преступной группы, на счету которой не менее четырех нападений. Злоумышленником оказался 28-летний уроженец Полтавской области.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины. Прокуратура направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Двое его сообщников находятся под арестом без права внесения залога.

Ранее сообщалось, что в Харькове правоохранители задержали двух мужчин, которые грабили квартиры в городе.

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