В Киеве поймали мошенников, которые отобрали у фирмы 54 миллиона гривен

В Киеве правоохранители задержали двух фигурантов из группировки, которую подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Еще один объявлен в розыск, сообщает ГУ НП столицы.

Так, бывшего председателя кредитного комитета финансовой компании и его заместителя, совместно с еще одним гражданином, подозревают в том, что они организовали преступную схему завладения средствами коммерческой структуры.

По данным полиции, подозреваемые заключали фиктивные договоры займа с подставными лицами и не вносили средства в кассу компании, которые были получены от реальных клиентов в качестве погашения задолженности. Они подыскивали клиентов, которые за 200-500 долларов США соглашались выступить в роли фиктивных заемщиков. Кредиты брали по документам 11 человек под залог несуществующих элитных машин.

Кроме того, фигуранты обманули шесть реальных клиентов, которые получили кредиты. В частности, бывшие руководители предложили гражданам погасить задолженности наличными, без процентов, в обход договоров. После уплаты фигуранты выдали заемщикам фиктивные заявления о якобы снятия обременения с имущества, которое было предметом залога. А полученные от заемщиков средства в кассу финансовой компании не попали.

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По такой "схеме" правонарушители завладели средствами коммерческой структуры на общую сумму 54 миллиона гривен.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли у фигурантов документы, подтверждающие преступную деятельность. Кроме того, был наложен арест на их имущество стоимостью более 10 млн гривен.

Правоохранители задержали двух фигурантов в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины – одного из бывших руководителей (организатор) и гражданское лицо (исполнитель). Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.ч. 3,4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Двум подозреваемым уже избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 340 и 570 тысяч гривен. Третий фигурант находится в розыске.

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