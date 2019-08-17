В Киеве правоохранители задержали банду "черных" регистраторов

Фото: Facebook Прокуратура города Киева

В Киеве в субботу, 17 августа, сотрудники столичной прокуратуры и Службы безопасности Украины (СБУ) задержали семерых членов преступной группировки, которые организовали схему незаконного завладения недвижимым имуществом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Сегодня после длительного документирования прокуратура Киева и СБУ проводят совместную спецоперацию по задержанию преступной группы, члены которой организовали схему завладения недвижимым имуществом, которое находилось в государственной, коммунальной и частной собственности, чем вызвано убытки в 1,5 млрд грн", - сообщил Луценко.

По результатам спецоперации в порядке ст. 208 УПК Украины правоохранители задержали 7 человек (3 организаторов и 4 исполнителей). Среди них – двое адвокатов и бывший руководитель органов юстиции г. Киев.

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Ранее в Харькове раскрыли схему, благодаря которой злоумышленники наживались на чужой недвижимости: подбирая квартиры умерших владельцев, дельцы подделывали доверенности на распоряжение имуществом и договоры купли-продажи от их имени, а затем нанимали за деньги людей, которые изображали из себя владельцев квартир, продавая таким образом жилье.

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Ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему обмана с арендой жилья.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине выводят аренду жилья из тени. Как заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сейчас идет разработка законопроекта об институте арендного жилья. Еще в августе 2018 года в Минрегионе сообщали, что законопроект об аренде жилья разрабатывается давно, но существующий вариант "не охватывает всех проблем, которые волнуют людей и на решение которых должен быть направлен новый документ".

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