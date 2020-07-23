В Киеве поймали мужчину, изнасиловавшего в парке 37-летнюю женщину

Суд отправил его под круглосуточный домашний арест

В Киеве задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 37-летней женщины на улице Верховинной.

Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В столичную полицию обратилась 37-летняя гражданка, которая сообщила, что в парке на улице Верховинной ее изнасиловали. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой, которым потерпевшая предоставила детальное описание обидчика и его фото", – говорится в сообщении.

Киевлянка рассказала, что познакомилась с молодым мужчиной в Гидропарке. После совместного отдыха он предложил провести ее домой, но у заброшенного здания применил силу и изнасиловал.

Мужчину разыскали и задержали. Им оказался ранее несудимый уроженец Хмельницкой области, 1990 года рождения, который сознался в совершении преступления.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Ранее в Киеве задержали мужчину, который нападал на женщин в Голосеевском районе и пытался изнасиловать.

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