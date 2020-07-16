В Киеве задержали мужчину, нападавшего с ремнем на женщин (видео)

Подозреваемый уже был судим за грабеж, разбой, хулиганство и насилие

В Киеве задержали мужчину, который нападал на женщин в Голосеевском районе и пытался изнасиловать.

Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента угрозыска Национальной полиции.

По данным правоохранителей, 46-летний киевлянин орудовал днем в придорожных зонах. Он подходил к женщинам сзади и набрасывал на шею ремень, после чего, применяя грубую физическую силу, заставлял идти в лес или другое место.

Мужчину в итоге задержали, выяснилось, что он уже был судим – с 1990 года он периодически попадал за решетку, где отбывал наказание за совершение грабежа, соединенного с насилием, разбоя, хулиганства, изнасилование и удовлетворение половой страсти неестественным способом.

Фото: Департамент угрозыска Национальной полиции

Сейчас киевлянину сообщено подозрение в совершении покушений на изнасилование, совершенных повторно, лицом, которое ранее совершало аналогичные преступления. Судом уже принято решение о применении меры пресечения – содержание под стражей.

Оперативники проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям не только в столице, но и других регионах Украины. Также полиция опубликовала видео с задержанным и попросила всех, кто стал жертвой мужчины или свидетелем преступлений, обратиться по телефону +380 67 572 75 54.

Видео: Департамент угрозыска Нацполиции

Ранее сообщалось, что на Троещине женщину изнасиловал знакомый из соцсети.

Также мы писали о том, как в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери.

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