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В Киеве поймали мужчину, который заявлял о бомбе на вокзале

20 июля, 15:59

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Нетрезвый житель Черкасской области «заминировал» три здания

В дежурную часть полиции Киева поступило несколько сообщений о заминировании вокзального комплекса, торгового центра и ресторана быстрого питания на площади Вокзальной. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная, специалисты-взрывотехники, кинологи и врачи, рассказали в столичной полиции.

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После тщательного осмотра зданий и прилегающей к ним территории правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных веществ или предметов.

"Во время отработки информации о преступлении мы совместно с работниками управления полиции охраны разыскали правонарушителя. Им оказался 38-летний житель Черкасской области. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – рассказал заместитель начальника отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта в Киеве Руслан Мангуш.

Как оказалось, мужчина неоднократно сообщал в полицию о заложенной взрывчатке на территории нескольких объектов, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Следственный отдел полиции на станциях железнодорожного транспорта начал уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Киеве 14 июля поступила информация о "минировании" Центрального железнодорожного вокзала и Апелляционного суда. Из-за сообщений анонима работу вокзала ограничили, всех работников и пассажиров эвакуировали, здание проверяли взрывотехники, кинологи и правоохранители.

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Отметим, что так называемый "телефонный терроризм" наказывается очень строго. Так, недавно в Киеве суд приговорил к лишению свободы 33-летнего жителя Чернигова, который отправил заведомо ложное сообщение о минировании станции метро "Нивки".

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Источник: Сегодня

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