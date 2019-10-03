В Киеве поймали мужчину, обворовывавшего кофейни: фото

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который обворовывал кофейни. Он взламывал замки входных дверей и проникал в помещения, откуда похищал оборудование и деньги. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления столичного главка Национальной полиции.

"В полицию поступило сообщение о краже на проспекте Победы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали мужчину, причастного к воровству. Им оказался 46-летний уроженец Волынской области, ранее судимый за имущественные преступления", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что злоумышленник попал в помещение кафе, взломав замок входной двери, и похитил кофейную машину.

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"Сейчас задержанный обоснованно подозревается в совершении еще четырех аналогичных краж в столице. Он пояснил, что совершал преступления в связи с тяжелым материальным положением", – уточнили в полиции.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 153 680 гривен. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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