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В Киеве поймали мужчину, развращавшего детей в больницах

23 сентября, 10:56

Наталья Мамчур

Злоумышленник оголял в присутствии детей половые органы

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В столице задержали 43-летнего безработного муж­­чину, которого подозревают в развращении несовершеннолетних в медучреждениях. По данным Главного управления Национальной полиции Киева, злоумышленник, который оголял в присутствии детей половые органы, был замечен в детской поликлинике на Выгуровском бульваре.

Его поймали посетители и удерживали до приезда полицейских. Выяснили также, что несколькими часами ранее он делал то же самое на глазах у ребенка в другой больнице. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям в Киеве, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Согласно данным прокуратуры, мужчине уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, но с альтернативой залога в 150 тыс. грн. 

Ранее сообщалось, что в Киевской области будут судить 49-летнего мужчину, который изнасиловал несовершеннолетнюю девушку. 

При этом также известно, что работники Приднепровского управления киберполиции совместно со следователями полиции Запорожья разоблачили 23-летнего местного жителя, который насиловал двухлетнего ребенка.

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Источник: Сегодня

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