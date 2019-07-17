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В Киеве поймали подростков, которые жестоко избили мужчину ради съемки видео

17 июля, 21:20

Один из парней уже судим за аналогичное нарушение

Прокуратура Киева сообщила о подозрении трем подросткам, которые избили мужчину и сняли свои действие на видео. Позже запись они выложили в соцсети, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел 18 июня на территории жилого массива Виноградарь в Подольском районе столицы. 51-летнего мужчину подростки случайно встретили на улице и жестоко избили его, снимая все на мобильный телефон. По просьбе жертвы остановиться и не трогать его, подростки не реагировали.

По результатам проведенных следственных действий парням объявили о подозрении по ч. 2 ст. 296 УК и ч. 3 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Один из подозреваемых весной 2019 года уже был судим за совершение аналогичного уголовного правонарушения. Тогда он распылял на улице слезоточивый газа в лица пожилых женщин и снимал свои действия на камеру мобильного телефона.

Ранее в Киеве две учащиеся школы №211, которая находится на Оболони, жестоко избили школьницу. Соответствующее видео сначала на своей странице в соцсетях разместила одна из нападавших школьниц. Позднее она заблокировала свою страницу, однако видео уже успели опубликовать другие пользователи сети.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви копы задержали грабителей, которые, угрожая игрушечным оружием, отобрали у предпринимателя две тушки индейки.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.


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Тег Киев, прокуратура, бездомные, хулиганство, избили, бомж, Виноградарь

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