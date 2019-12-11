Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,69
26,24

В Киеве поймали полицейских, которые вместо борьбы с притонами стали их "крышевать"

11 декабря, 16:30

СБУ разоблачила "профильных" начальников

Архивное фото

Архивное фото

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей "профильных" подразделений полиции Главного управления Национальной полиции в столице в "крышевании" притонов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения неправомерной выгоды от владельцев притонов. За свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по $2000", - говорится в сообщении.

Их поймали на получении взяток.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, обоим полицейским сообщено о подозрении.

Ранее в Киеве в одном из отелей в центре города правоохранители обнаружили бордель, в котором работали восемь девушек.

Также сообщалось, что в Киеве полицейские разоблачили сеть борделей, замаскированных под массажные салоны. Организатором интимного бизнеса был бывший правоохранитель, которого в 2015 году уволили со службы, так как мужчина не прошел аттестацию, однако он все это время представлялся полицейским.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Киев полиция притон

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве мужчина на свидании показал тело убитой женщины
В Киеве мужчина на свидании показал тело убитой женщиныПроисшествия
В Киеве на Крещатике на людей обрушились строительные леса: подробности ЧП
В Киеве на Крещатике на людей обрушились строительные леса: подробности ЧППроисшествия
Тело нашли в колодце: в Киевской области жестоко убили бизнесмена из Грузии
Тело нашли в колодце: в Киевской области жестоко убили бизнесмена из ГрузииПроисшествия
Стрельба в центре Киева: фото и видео с места расстрела
Стрельба в центре Киева: фото и видео с места расстрелаПроисшествия
Стрельба в Киеве: к убийству малыша может быть причастен судья
Стрельба в Киеве: к убийству малыша может быть причастен судьяПроисшествия
ЧП в Киеве на Жилянской: прогремел мощный взрыв
ЧП в Киеве на Жилянской: прогремел мощный взрывПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...