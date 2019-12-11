В Киеве поймали полицейских, которые вместо борьбы с притонами стали их "крышевать"

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В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителей "профильных" подразделений полиции Главного управления Национальной полиции в столице в "крышевании" притонов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения неправомерной выгоды от владельцев притонов. За свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по $2000", - говорится в сообщении.

Их поймали на получении взяток.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, обоим полицейским сообщено о подозрении.

Ранее в Киеве в одном из отелей в центре города правоохранители обнаружили бордель, в котором работали восемь девушек.

Также сообщалось, что в Киеве полицейские разоблачили сеть борделей, замаскированных под массажные салоны. Организатором интимного бизнеса был бывший правоохранитель, которого в 2015 году уволили со службы, так как мужчина не прошел аттестацию, однако он все это время представлялся полицейским.

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