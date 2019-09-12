В Киеве в гостинице обнаружили элитный бордель

В Киеве в одном из отелей в центре города правоохранители обнаружили бордель, в котором работали восемь девушек. Публичный дом действовал при стрип-клубе, сообщает ГУ НП столицы.

"Час сексуальных утех стоил от 200 долларов США. Заработанные средства делили по схеме 50/50: половину отдавали организаторам, остальные оставляли себе. Работу девушек контролировал администратор. Также в его обязанности входили поиск и подбор работниц и решения организационных вопросов", – рассказал и.о. начальника отдела управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Киеве Алексей Гаврилюк.

Во время обыска полицейские изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности: деньги, банковские карты, мобильные телефоны с рабочими переписками и черновые записи. 27-летнего администратора заведения задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Другие фигуранты уголовного производства – непосредственный организатор борделя и директор стрип-клуба – также находятся под следствием. Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении в сутенерстве. Злоумышленникам грозит от четырех до семи лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Киевской области полиция задержала группу сутенерок, которые занимались организацией предоставления секс-услуг за деньги.

Также мы писали, что в Винницкой области правоохранители разоблачили гражданина Турции, который в одном из мотелей Литинского района организовал публичный дом.

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