На границе с Молдовой силовики со стрельбой перехватили 12 кг ртути

Операцию проводили несколько силовых ведомств Украины

В Крым стало ездить меньше людей. Фото: Facebook

На границе с Молдовой силовики со стрельбой перехватили 12 кг ртути //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/977/b58/5c5977b582ac1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/977/b58/5c5977b582ac1.jpg 2019-02-13T13:20:00+02:00 Одесса Операцию проводили несколько силовых ведомств Украины

В Одесской области на границе с Молдовой пограничники задержали двоих мужчин, которые пытались незаконно переместить через границу 12 кг ртути.

Как сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы, ртуть пытались провезти в грелке, прикрепленной к телу одного из злоумышленников.

Задержание проводили офицеры отдела внутренней безопасности по Белгород-Днестровскому пограничному отряду, группа реагирования пограничной службы "Раздельная" и сотрудники областного управления Службы безопасности Украины.

Оперативная информация о перемещении ртути поступила к стражам порядка от полицейских Херсонской области. Подозреваемые были задержаны в тот момент, когда пешком пересекали государственную границу. Покинуть Украину они пытались через пункт пропуска "Кучурган".

"У одного из них на теле, под одеждой, обнаружили грелку объемом один литр и весом 12 кг. Проведенный экспресс-анализ показал, что контейнер заполнен ртутью", - говорится в сообщении.

Недалеко от пункта пропуска был обнаружен автомобиль Volkswagen с украинской регистрацией, на котором злоумышленники прибыли к границе. Водитель-соучастник ожидал возвращения своих сообщников, а при приближении пограничников резко тронулся с места и направил на них автомобиль.

"Пограничники сделали два предупредительных выстрела вверх, после чего автомобиль был остановлен, а водитель задержан", – заявили силовики.

После завершения соответствующих оперативно-следственных действий представители СБУ изъяли опасный металл. По данным спецслужбы, незаконно переправить 12 кг ртути через границу пытался житель Херсонской области – он собирался продать это вещество за 12 тысяч долларов.

В настоящее время одному фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "контрабанда", продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее на Буковине остановили контрабанду сигарет стоимостью два миллиона. Груз был оформлен работниками Ивано-Франковской таможни.

Также мы сообщали, что на границе с Беларусью перекрыли канал контрабанды сигарет. Организовали его начальник отдела инспекторов пограничной службы ВПС "Пища" Луцкого погранотряда вместе с местным жителем.

Также напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов. По его словам, потери от контрабандных схем на украинских таможнях составляют 105 млрд грн в год, что больше 10% государственного бюджета Украины. Он пояснил, что поступления от таможни являются ключевой статьей наполнения бюджета и должны составить в 2018 году 34,5%, или 343 млрд грн.

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