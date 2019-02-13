На границе с Молдовой силовики со стрельбой перехватили 12 кг ртути
Операцию проводили несколько силовых ведомств Украины
В Одесской области на границе с Молдовой пограничники задержали двоих мужчин, которые пытались незаконно переместить через границу 12 кг ртути.
Как сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы, ртуть пытались провезти в грелке, прикрепленной к телу одного из злоумышленников.
Задержание проводили офицеры отдела внутренней безопасности по Белгород-Днестровскому пограничному отряду, группа реагирования пограничной службы "Раздельная" и сотрудники областного управления Службы безопасности Украины.
Оперативная информация о перемещении ртути поступила к стражам порядка от полицейских Херсонской области. Подозреваемые были задержаны в тот момент, когда пешком пересекали государственную границу. Покинуть Украину они пытались через пункт пропуска "Кучурган".
"У одного из них на теле, под одеждой, обнаружили грелку объемом один литр и весом 12 кг. Проведенный экспресс-анализ показал, что контейнер заполнен ртутью", - говорится в сообщении.
Недалеко от пункта пропуска был обнаружен автомобиль Volkswagen с украинской регистрацией, на котором злоумышленники прибыли к границе. Водитель-соучастник ожидал возвращения своих сообщников, а при приближении пограничников резко тронулся с места и направил на них автомобиль.
"Пограничники сделали два предупредительных выстрела вверх, после чего автомобиль был остановлен, а водитель задержан", – заявили силовики.
После завершения соответствующих оперативно-следственных действий представители СБУ изъяли опасный металл. По данным спецслужбы, незаконно переправить 12 кг ртути через границу пытался житель Херсонской области – он собирался продать это вещество за 12 тысяч долларов.
В настоящее время одному фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "контрабанда", продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее на Буковине остановили контрабанду сигарет стоимостью два миллиона. Груз был оформлен работниками Ивано-Франковской таможни.
Также мы сообщали, что на границе с Беларусью перекрыли канал контрабанды сигарет. Организовали его начальник отдела инспекторов пограничной службы ВПС "Пища" Луцкого погранотряда вместе с местным жителем.
Также напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов. По его словам, потери от контрабандных схем на украинских таможнях составляют 105 млрд грн в год, что больше 10% государственного бюджета Украины. Он пояснил, что поступления от таможни являются ключевой статьей наполнения бюджета и должны составить в 2018 году 34,5%, или 343 млрд грн.
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