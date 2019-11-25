В Киеве поймали "вора в законе" из Грузии по кличке Дато Сфан (видео)

Мужчина провел в местах лишения свободы в России более 20 лет

Столичные оперативники задержали 47-летнего "вора в законе" по кличке Дато Сфан. Гражданин Грузии провел за разбойные нападения в местах лишения свободы в РФ более 20 лет, а в начале 2019 года он незаконно пересек украинскую границу. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

"Вор в законе" с уголовным прозвищем Дато Сфан был коронован в марте 2014 года в Турции. В Киеве и других регионах намеревался управлять криминальным миром. В частности, собирался организовывать, проводить и непосредственно участвовать в так называемых "сходках" для решения вопросов, связанных с перераспределением сфер влияния. Также он планировал привлекать к преступной деятельности молодежь для сохранения "преступных традиций", – говорится в сообщении.

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На данный момент решается вопрос о выдворении иностранца за пределы Украины и запрете въезда в страну.

Ранее в Киевской области полиция задержала криминального авторитета и его "помощников", которые в ноябре прошлого года в ночном заведении Борисполя жестоко избили битами мужчину.

Кроме того, сообщали, о том, что из Украины выдворили вора в законе по кличке Тенго Гальский. Авторитет жил в Киеве и курировал воров, приехавших из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали вора в законе, 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.

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