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В Киеве поймали воров, которые похищали детские велосипеды

Сегодня, 12:51

Патрульные заметили злоумышленников, когда они грузили украденное в машину

Фото: Pixabay
В Киеве поймали воров, которые похищали детские велосипеды //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/16f/bf4/5c616fbf4aa02.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/16f/bf4/5c616fbf4aa02.jpg Происшествия Патрульные заметили злоумышленников, когда они грузили украденное в машину

Полицейские задержали двоих воров, которые выкрали три детских велосипеда из общего коридора в одной из многоэтажек по улице Вишняковской в Дарницком районе. Злоумышленники уже грузили велосипеды в такси, когда их заметили проезжающие мимо патрульные. Один из воров занервничал и начал убегать, что послужило поводом для поверки документов.

У оставшегося злоумышленника правоохранители выявили инструменты для взлома дверей, а родители детей подтвердили информацию о пропаже велосипедов.

Второго злоумышленника задержали только на следующий день, ранее он уже был осужден за воровство велосипедов. Теперь воровскому дуэту грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в Киеве прохожие задержали иностранца, который ограбил пенсионерку. Злоумышленник вырвал из рук женщины сумку с личными вещами и пытался убежать. Прохожие, которые услышали крики бабушки, догнали грабителя и вызвали полицию

Также благодаря случайным свидетелям удалось задержать 42-летнего пьяного киевлянина, который в метро приставал к 12-летней девочке и демонстрировал ей половые органы. Пассажиры, которые находились в вагоне метро, ​​остановили злоумышленника и вызвали полицейского, который нес службу на станции метро "Дружбы Народов".

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Тег Киев, воры, правоохранители, велосипеды, задержали

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АВТОР:

Александр Марущак

Источник:

Сегодня

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