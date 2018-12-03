В Киеве пожилая женщина на Honda врезалась в грузовик

В столице сегодня, 3 декабря, в произошло масштабное ДТП. На дороге, ведущей к спорткомплексу "Чайка" и складским комплексам, столкнулись легковушка Honda и грузовик MAN.

По предварительным данным, водитель легкового авто – женщина преклонного возраста – потеряла управление. Машину начало носить из стороны в сторону по разным полосам, она вылетела за пределы проезжей части, а потом боком вернулась на дорогу и врезалась в грузовик, который двигался в сторону "Чайки".

На месте работали правоохранители, медики и столичные спасатели. Женщину-водителя госпитализировали. Причины ДТП установит следствие. Не исключено, что авария произошла из-за превышения скорости при неблагоприятных погодных условиях. Другие участники движения отмечают, что дорога, где случилось ДТП, была скользкой, с обледенениями.

Напомним, на Окружной дороге в Киеве, недалеко от салона Hyundai, столкнулись сразу четыре автомобиля. Авария произошла возле разворота. В результате масштабного ДТП образовался значительный затор в направлении от Борщаговки до Жулянского путепровода. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Ранее мы сообщали, что 22 ноября масштабное ДТП произошло на улице Васильковской в Киеве. Тогда Toyota врезалась в несколько автомобилей. Отпавшие запчасти машин валяются на дороге, некоторый авто развернуло.

Кроме того, 26 октября на Набережном шоссе в Киеве в ДТП попали сразу пять автомобилей. В аварии пострадали несколько человек, включая ребенка. ДТП произошло из-за того, что один из водителей на своем автомобиле вылетел через газон на встречную полосу движения. Из-за аварии на шоссе наблюдался большой затор в обе стороны движения.