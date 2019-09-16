Хозяин территории, на которой произошел пожар, заявил, что сразу не узнал спасателей

Архивное фото / Фото: ГСЧС

В Киеве во время ликвидации пожара обстреляли спасателей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"Так, 15 сентября, в сторону дежурных отделений 17-й и 18-й Государственных пожарно-спасательных частей было осуществлено пять выстрелов из револьвера системы Наган, переоборудованного для отстрела резиновых пуль", – говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили и обстоятельства инцидента. В частности, ЧП произошло во время ликвидации пожара на территории частного жилого дома на ул. Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе столицы.

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"Вызов в Службу спасения 101 поступил в 21:05. По прибытию спасателей было установлено, что горит пристройка к жилому дому. Не теряя времени, пожарные приступили к разведке и ликвидации пожара. Именно во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения. Внутри дома находился его житель, мужчина 1955 года рождения. Покинув дом, начальник караула 17-й ДПРЧ дал команду личному составу покинуть территорию частной усадьбы", – отметили в ГСЧС.

На тот момент возгорание уже было ликвидировано. Хозяин усадьбы вышел во двор и еще несколько раз выстрелил в сторону пожарных подразделений.

При этом мужчина не реагировал на просьбы пожарных прекратить стрельбу, позднее его задержали прибывшие сотрудники полиции. Во время задержания он добровольно отдал оружие и извинился за свой поступок, объяснив его тем, что сразу не узнал спасателей.

К счастью, в результате стрельбы и пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Федорова в троллейбусе произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали два человека, они с огнестрельными ранениями госпитализированы в больницу.

Также во дворе на проспекте Мира (Днепровский район) произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили две женщины и мужчина.

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