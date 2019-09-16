Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,71
27,42

В Киеве при ликвидации пожара обстреляли спасателей

16 сентября, 09:19

Хозяин территории, на которой произошел пожар, заявил, что сразу не узнал спасателей

Архивное фото

Архивное фото / Фото: ГСЧС

В Киеве во время ликвидации пожара обстреляли спасателей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"Так, 15 сентября, в сторону дежурных отделений 17-й и 18-й Государственных пожарно-спасательных частей было осуществлено пять выстрелов из револьвера системы Наган, переоборудованного для отстрела резиновых пуль", – говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили и обстоятельства инцидента. В частности, ЧП произошло во время ликвидации пожара на территории частного жилого дома на ул. Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе столицы.

Реклама

"Вызов в Службу спасения 101 поступил в 21:05. По прибытию спасателей было установлено, что горит пристройка к жилому дому. Не теряя времени, пожарные приступили к разведке и ликвидации пожара. Именно во время разведки в частном доме в сторону спасателей был осуществлен первый выстрел без предупреждения. Внутри дома находился его житель, мужчина 1955 года рождения. Покинув дом, начальник караула 17-й ДПРЧ дал команду личному составу покинуть территорию частной усадьбы", – отметили в ГСЧС.

На тот момент возгорание уже было ликвидировано. Хозяин усадьбы вышел во двор и еще несколько раз выстрелил в сторону пожарных подразделений.

В тренде
"Это экологический геноцид": жители сел под Киевом жалуются на смог от подпольного завода

При этом мужчина не реагировал на просьбы пожарных прекратить стрельбу, позднее его задержали прибывшие сотрудники полиции. Во время задержания он добровольно отдал оружие и извинился за свой поступок, объяснив его тем, что сразу не узнал спасателей.

К счастью, в результате стрельбы и пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Федорова в троллейбусе произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали два человека, они с огнестрельными ранениями госпитализированы в больницу.

Также во дворе на проспекте Мира (Днепровский район) произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили две женщины и мужчина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев стрельба пожары

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве маршрутка насмерть сбила мужчину
В Киеве маршрутка насмерть сбила мужчинуПроисшествия
В Киеве полицейских и сотрудников СБУ поймали на незаконной слежке за людьми (фото)
В Киеве полицейских и сотрудников СБУ поймали на незаконной слежке за людьми (фото)Происшествия
В Киеве произошла массовая драка местных жителей с копами: первые подробности и видео
В Киеве произошла массовая драка местных жителей с копами: первые подробности и видеоВидео
Под Киевом прокурор устроил разборки с копами (видео)
Под Киевом прокурор устроил разборки с копами (видео)Происшествия
В Киеве из-за ДТП остановились трамваи: фото
В Киеве из-за ДТП остановились трамваи: фотоПроисшествия
Страшное ДТП под Киевом: погибли три человека
Страшное ДТП под Киевом: погибли три человекаПроисшествия

Новости партнеров

Loading...