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В Киеве при пожаре погиб мужчина: фото

17 сентября, 10:48

ЧП произошло на улице Энтузиастов в Днепровском районе

Мужчина погиб в результате пожара в квартире на девятом этаже девятиэтажного жилого дома на ул. Энтузиастов, 41, в Днепровском районе Киева. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Спасатели сообщили, что сообщение о пожаре поступило к ним 16 сентября в 23:38.

"На место происшествия немедленно прибыли спасатели. Как оказалось, возгорание произошло в комнате однокомнатной квартиры. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара. Во время тушения пожара спасателями было обнаружено тело мужского пола 1926 года рождения", – говорится в сообщении.

В 00:05 пожар был локализован, а в 00:12 – ликвидирован.

В результате возгорания сгорела и повреждена швейная машинка, вещи, диван, шкаф, телевизор, оконная рама, закопчены стены и потолок квартиры.

На месте пожара работали четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 20 человек личного состава. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о пожаре в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в Гореничах под Киевом. 

Новости "Сегодня" уже писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне.

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Киев гибель пожары

Источник: Сегодня

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