Пожар в доме Гонтаревой под Киевом: появились подробности от полиции

По данным правоохранителей, на момент возникновение пожара в доме находился один охранник

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Полиция расследует поджог дома семьи экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в Гореничах, который произошел в ночь на 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

В полиции уточнили обстоятельства пожара в доме Гонтаревой. В частности, охранник ночью услышал посторонний шум, а когда вышел во двор, то увидел возгорание кровли дома.

"Также во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что около 03:00 неизвестный, который сейчас подозревается в совершении поджога, перелез через забор домовладения. С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной шести работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник", - говорится в сообщении.

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На данный момент полиция устанавливает личность подозреваемого.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, 5 сентября около полуночи в центре Киева произошел пожар. На улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но от машины уже не осталось фактически ничего. Происшествие привлекло внимание жителей соседних домов. Они рассказали, что за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Правоохранители не стали комментировать данный факт. Автомобиль стоял в арке за забором, который был закрыт. А во двор дома, то есть поближе к машине, можно было попасть только через подъезд, на двери которого установлен домофон.

Также Гонтарева сообщила, что 26 августа на пешеходном переходе в центре Лондона ее сбила машина, она была госпитализирована.

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